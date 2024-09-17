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13:43, 17 сентября 2024Бывший СССР

Офис Зеленского призвал Раду принять антикоррупционное законодательство

Глава ОП Украины Ермак призвал Раду принять антикоррупционное законодательство

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак призвал Верховную Раду принять антикоррупционные поправки ради соответствия законодательства страны конвенциям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Подходит к концу определенный ОЭСР двухлетний срок, в течение которого мы должны были внести изменения в законодательство для соответствия Антикоррупционной конвенции ОЭСР. Нам необходимо объединить наши ресурсы, чтобы до конца года изменения (...) были одобрены», — заявил руководитель ОП.

Ермак выразил надежду, что на пленарном заседании рабочей группы ОЭСР в декабре Украина заявит о завершении необходимых изменений.

В январе начало реформы экономического законодательства в соответствии с конвенциями ОЭСР анонсировали в Казахстане. По словам президента Касым-Жомарт Токаева, в республике «совсем скоро» начнутся реформы, которые сделают ее экономику более устойчивой прозрачной и динамичной.

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      Глеб Палехов
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