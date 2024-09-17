Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:13, 17 сентября 2024Бывший СССР

Опальный депутат Рады раскрыл подробности побега с Украины

Депутат Верховной Рады Дмитрук раскрыл подробности побега с Украины

Кадр: Телеканал Репортёр

Покинувший Украину и обвиняющий ее власти в попытках покушения на себя депутат Верховной Рады Артем Дмитрук раскрыл подробности побега из страны. Его слова передает «Страна.ua».

По его словам, он доехал до границы на автомобиле и перешел пешком в Молдавию, где сразу пришел в отделение полиции. Ему выдали документ, по которому он мог двигаться дальше уже из Молдавии. Свое нынешнее положение нардеп отказался раскрывать, потому как работает над своей безопасностью.

Дмитрук заявил, что его хотят ликвидировать даже за границей. В этом, по его словам, замешан один из народных депутатов Украины прошлых созывов, который является агентом Службы безопасности страны. Он также заявил, что получал звонки с Украины с требованиями вернуться, иначе его убьют.

«Я работаю сейчас в правовом поле, чтобы моей жизни и жизни моей семьи ничего не угрожало. Как международные адвокаты, правозащитные организации направят эту деятельность, так и будет. Я хотел бы продолжать вести политическую деятельность. Если для этого будет необходимо получить статус политического беженца, я это сделаю», — сказал он.

Ранее украинский депутат Александр Дубинский заявил, что за кампанией против Дмитрука стоит президент страны Владимир Зеленский. По его словам, президент хочет запугать всех, кто выступает против «его диктатуры, которая приобрела форму тирании».

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      По всему Ливану внезапно начали взрываться пейджеры, среди раненых — посол Ирана. Израиль подозревают в кибератаке

      Аналитик указал на предварительную подготовку взрыва пейджеров в Ливане

      Лукашенко рассказал о планах Литвы инициировать против него дело в МУС

      США заявили о непричастности к инцидентам с пейджерами в Ливане

      Сын Трампа назвал возможных виновных в покушении на экс-президента

      Инженер затонувшего батискафа Titan сознался, что знал о его проблемах. Какие еще неожиданные факты стали известны?

      Лукашенко уличил оппозицию в попытках создать предмятежную ситуацию в Белоруссии

      Дочь турецкого посла в Киеве затравили за победу в конкурсе красоты

      В Конгрессе США призвали охранять Трампа как президента

      Стресс назвали одной из причин развития деменции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше