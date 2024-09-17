Опальный депутат Рады раскрыл подробности побега с Украины

Депутат Верховной Рады Дмитрук раскрыл подробности побега с Украины

Покинувший Украину и обвиняющий ее власти в попытках покушения на себя депутат Верховной Рады Артем Дмитрук раскрыл подробности побега из страны. Его слова передает «Страна.ua».

По его словам, он доехал до границы на автомобиле и перешел пешком в Молдавию, где сразу пришел в отделение полиции. Ему выдали документ, по которому он мог двигаться дальше уже из Молдавии. Свое нынешнее положение нардеп отказался раскрывать, потому как работает над своей безопасностью.

Дмитрук заявил, что его хотят ликвидировать даже за границей. В этом, по его словам, замешан один из народных депутатов Украины прошлых созывов, который является агентом Службы безопасности страны. Он также заявил, что получал звонки с Украины с требованиями вернуться, иначе его убьют.

«Я работаю сейчас в правовом поле, чтобы моей жизни и жизни моей семьи ничего не угрожало. Как международные адвокаты, правозащитные организации направят эту деятельность, так и будет. Я хотел бы продолжать вести политическую деятельность. Если для этого будет необходимо получить статус политического беженца, я это сделаю», — сказал он.

Ранее украинский депутат Александр Дубинский заявил, что за кампанией против Дмитрука стоит президент страны Владимир Зеленский. По его словам, президент хочет запугать всех, кто выступает против «его диктатуры, которая приобрела форму тирании».