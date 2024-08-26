На Украине заявили об угрозах Зеленского в адрес депутата-защитника УПЦ

Депутат Дубинский: за кампанией против депутата Рады Дмитрука стоит Зеленский

За кампанией против защищающего интересы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) депутата Верховной Рады Артема Дмитрука стоит Владимир Зеленский. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Александр Дубинский.

По его словам, Зеленский хочет запугать всех, кто выступает против «его диктатуры, которая приобрела форму тирании». Дубинский считает, что вся «вина» Дмитрука состоит в том, что он отстаивает конституционное право украинцев на свободу вероисповедания.

«Разгоняемая кампания против нардепа Дмитрука, попытки силовиков его задержать, угрозы убийством — исходят из одного кабинета — Зеленского. Нападая всей мощью силовой, медийной и бандитской машины на Артема — Зеленский запугивает всех остальных», — написал депутат.

Ранее стало известно, что депутат Артем Дмитрук сбежал с Украины. В настоящее время украинские правоохранители выясняют обстоятельства побега депутата из страны. Связаться с нардепом журналистам не удалось.