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13:35, 17 сентября 2024Мир

Опустевшие армейские склады США стали причиной трудностей для помощи ВСУ

CNN: истощение запасов вооружения у США сводит на нет военную помощь Украине

Фото: Staff Sgt. Marco A. Gomez / U.S. Air Force

Военная помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны США затруднена из-за истощения американских запасов вооружения, поэтому опустевшие армейские склады сводят на нет почти все усилия по поддержке Киева. Об этом со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена сообщает CNN.

«Нехватка [оружия и техники] означает, что у администрации Байдена все еще есть 6 миллиардов долларов на вооружение для Украины, однако у Пентагона попросту не хватает запасов, которые он хотел бы предоставить [ВСУ]. Их пополнение также является проблемой», — заявили собеседники телеканала.

По их словам, Вашингтон не может отправить Украине вооружения и боеприпасы из собственных неприкосновенных запасов по той причине, что эта мера поставит их собственную боеготовность под угрозу. Отмечается, что США уже спешно наращивают производство ключевых позиций, таких как 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы и ракеты для систем ПВО Patriot, как для поставок на Украину, так и для пополнения собственных складов. «Но это многолетний процесс, который не сможет быстро удовлетворить растущий спрос», — резюмировали обозреватели.

Ранее президент США Джо Байден направил запрос в конгресс о продлении полномочий на оказание военной помощи Украине в объеме 5,8 миллиарда долларов. Причиной такого запроса как раз и стала невозможность вовремя потратить эти деньги из-за истощения собственных запасов и невозможности одномоментно увеличить производство необходимых видов боеприпасов и вооружений.

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      Дмитрий Сотак
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