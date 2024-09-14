Байден запросил у конгресса продление полномочий на помощь Киеву

Hill: Байден запросил у конгресса продление полномочий на военную помощь Украине

Президент США Джо Байден направил запрос в конгресс о продлении полномочий на оказание военной помощи Украине в объеме 5,8 миллиарда долларов. Об этом со ссылкой на источник сообщает издание The Hill.

«Администрация Байдена обратилась в конгресс с просьбой продлить президентские полномочия по списаниям для поставок оружия на Украину до 2025 года, чтобы сделать доступными около 5,8 миллиарда долларов после 30 сентября», — указано в сообщении.

Отмечается, что этот запрос должен быть включен в резолюции о продолжении финансирования правительства США после 30 сентября, когда истекает финансовый год. По словам источника, в случае, если конгресс не продлит полномочия по выделению оружия Киеву, администрация президента может объявить о разовом пакете военной помощи Украине в том же объеме.

Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Министерство обороны США имеет в распоряжении 5,9 миллиарда долларов на помощь Украине, однако все эти деньги могут «сгореть». По его словам, для того, чтобы избежать такого развития событий, конгресс США должен продлить полномочия на предстоящий финансовый год.