В Пентагоне сообщили о «сгорающих» миллиардах долларов помощи Киеву

The Hill: в Пентагоне сообщили, что $5,9 млрд помощи Украине «рискуют сгореть»

Министерство обороны США имеет в распоряжении 5,9 миллиарда долларов на помощь Украине, однако все эти деньги могут «сгореть». Об этом изданию The Hill рассказал представитель Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, для того, чтобы избежать такого развития событий, конгресс США должен продлить полномочия на предстоящий финансовый год, который начнется 1 октября. Средства были выделены Пентагону в рамках программы Presidential Drawdown Authority (PDA).

«Весь объем данных средств, за исключением 100 миллионов долларов, сгорает в конце финансового года. Военное ведомство продолжит предоставлять пакеты сокращения расходов и работает с конгрессом, чтобы добиться продления полномочий PDA», — сообщил Райдер.

Ранее стало известно, что в случае, если новый проект бюджета США на 2025 год не будет согласован до начала октября, федеральное правительство приостановит работу в рамках шатдауна. Это приведет к тому, что Вашингтон может потерять возможность срочной военной помощи Киеву по программе PDA.