Пенсионерка из Курской области рассказала об эвакуации на велосипеде под обстрелом ВСУ

РИА: жительницы курского села эвакуировались на велосипедах под обстрелом ВСУ

Три пенсионерки в Курской области были вынуждены эвакуироваться на велосипедах из-под отбстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом одна из них рассказала РИА Новости.

Пожилая женщина вспомнила, что им за два часа пришлось преодолеть около 30 километров. Причем когда они отправлялись в дорогу из села Попово-Лежачи в Глушковском районе, начались взрывы. «У нас канонада была… Был прилет по зданию почты», — сказала беженка.

Она рассказала, что их путь следовал через храм. Она поблагодарила настоятеля, за то, что тот помог им с одеждой, накормил и успокоил. «Страшно было очень», — призналась пенсионерка.

Ранее эвакуировавшаяся из приграничного поселка Коренево Курской области беженка Галина Малеева рассказала о зверствах украинских военнослужащих. По ее словам, вторгшиеся военные расстреливали пытавшихся уехать мирных жителей, отрезали головы старикам и пытали детей. Женщина утверждает, что особо «отличились» националисты из бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и иностранные наемники.