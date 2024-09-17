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00:10, 17 сентября 2024Наука и техника

В Большой Медведице обнаружили новую планету

Astronomy & Astrophysics: в Большой Медведице обнаружили новую планету

Фото: UMK

Астрономы из Университета Николая Коперника в Торуни (Польша) обнаружили новую экзопланету в созвездии Большой Медведицы. Результаты исследования, опубликованные в журнале Astronomy & Astrophysics, демонстрируют стабилизирующее влияние эффектов теории относительности на иерархические планетные системы.

Новая планета по своим характеристикам значительно превосходит самые массивные объекты в Солнечной системе. Ее масса в 11 раз больше массы Юпитера, а один оборот вокруг звезды она совершает за 14 лет. Планета находится на расстоянии шести астрономических единиц от своей звезды и имеет температуру около минус 100 градусов Цельсия.

Для обнаружения и изучения планеты астрономы использовали метод доплеровских наблюдений, который фиксирует изменения в движении звезды под влиянием гравитации планет. Наблюдения велись в течение нескольких лет при помощи различных телескопов, включая девятиметровый телескоп Хобби-Эберли в Техасе и итальянский телескоп Галилео на Канарских островах.

На протяжении 20 лет ученые наблюдали за звездой HD 118203, и уже в 2006 году была обнаружена первая планета — газовый гигант, совершающий оборот вокруг звезды всего за шесть дней. Однако дальнейшие исследования показали, что в системе может находиться еще одна планета, что и было подтверждено в 2023 году. С помощью новых данных ученым удалось точно определить массу и орбиту второй планеты.

Обе планеты в этой системе массивны и вращаются по вытянутым орбитам. Система является иерархической, то есть одна планета образует тесную пару со своей звездой, а вторая планета вращается вокруг этой пары по орбите, достаточно широкой, чтобы образовать еще одну пару с первой. Несмотря на взаимное гравитационное влияние двух планет, система остается стабильной благодаря эффектам общей теории относительности.

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      Александр Еникеев
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