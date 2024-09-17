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07:56, 17 сентября 2024Экономика

Подсчитана сумма облагаемых налогом на вклады доходов

«Известия»: под налог на вклады за 2023 год подпадут доходы от 190 тысяч рублей

Под налог с процентов по вкладам подпадут доходы от них свыше 190 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия».

Эта сумма образовалась из-за повышения ставки Центрального банка с 18 до 19 процентов. Как следствие, также изменилась необлагаемая база для плательщиков налога с процентов по вкладам — 1 миллион рублей, умноженный на максимальное значение ключевой на первое число каждого месяца в отчетном году. При этом не исключено, что в октябре ключевая ставка может снова измениться.

Опрошенные изданием эксперты полагают, что под сбор подпадет не более 5 процентов вкладчиков. Ожидается, что новым налогом граждане будут пополнять казну на 100 миллиардов рублей ежегодно.

Ранее сообщалось, что россиянам начали приходить уведомления от Федеральной налоговой службы (ФНС) о начисленном налоге на процентные доходы по вкладам за 2023 год. Если доходы клиента по всем имеющимся банковским вкладам за отчетный период не превысили 150 тысяч рублей, новый налог платить не придется.

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      Марина Совина
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