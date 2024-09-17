Россиянам начали приходить уведомления о налоге на доходы по вкладам. Граждане впервые платят это отчисление

ФНС напомнила россиянам о выплате налога на вклады за 2023 год

Россиянам начали приходить уведомления от Федеральной налоговой службы (ФНС) о начисленном налоге на процентные доходы по вкладам за 2023 год. На это обратило внимание РБК.

НДФЛ с банковских доходов в этом году граждане платят впервые. В уведомлении от налоговой перечисляются банки, в которых были открыты вклады, сумма процентов по счетам и депозитам, сумма, с которой должен быть уплачен налог (для ее расчета из полной суммы вычитается не облагаемый налогом доход в размере 150 тысяч рублей), а также общий размер выплаты. Информация появилась в личных кабинетах налогоплательщиков.

Представитель Министерства финансов объяснил, что суммы налога на вклады к уплате определяются по итогам налогового периода, когда ФНС определяет значения по каждому налогоплательщику и направляет уведомления.

Налог коснется россиян, которые размещали деньги на банковских счетах и депозитах в 2023 году и получили процентный доход, превышающий необлагаемую налогом сумму. Его необходимо уплатить до 1 декабря 2024 года.

Если доходы клиента по всем имеющимся банковским вкладам за отчетный период не превысили 150 тысяч рублей, новый налог платить не придется. Если же сумма полученных процентов оказалась больше необлагаемой базы, то с этого превышения необходимо будет заплатить 13 или 15 процентов (в случае доходов выше 5 миллионов рублей в год).

Минфин отказался от идеи освободить долгосрочные вклады от налогов

Минфин определился с параметрами расчета налога на долгосрочные (длинные) вклады в начале июля. Для того, чтобы на вклад распространились льготы по выплате НДФЛ, срок его действия должен превышать 15 месяцев, а выплата процентов по нему должна производиться в конце срока действия. Норма потенциально распространится на процентные доходы по вкладам, полученные уже в 2024 году.

В марте этого года Минфин предложил изменить порядок расчета НДФЛ на процентный доход по длинным вкладам таким образом, чтобы «устранить налоговую несправедливость» для клиентов с долгосрочными депозитами. Речь шла о том, чтобы дать таким вкладчикам возможность сохранять «несгораемую», то есть не облагаемую налогом сумму, которая выпадает на один из годов до окончания действия вклада.

В апреле глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что поддерживает идею освободить долгосрочные вклады от налогов. Это должно способствовать популяризации такого вида вложения. Она предупредила, что важно следить за отсутствием перекосов в мотивационных мерах для длинных депозитов по сравнению с рынком капитала. Однако в Минфине поддержать эту инициативу отказались.

Пока же длинные депозиты непопулярны у россиян. Причиной такой ситуации остается низкая процентная ставка и невозможность ее пересмотреть без потери процентного дохода. В то же время правительство заинтересовано в таких вложениях, чтобы иметь возможность свободнее распоряжаться накоплениями граждан.

Банковские вклады нашлись у половины россиян

53 процента россиян признались, что располагают достаточными накоплениями на случай непредвиденных трат. Об этом стало известно из совместного исследования, проведенного аналитиками «СберСтрахования жизни», сервисов «Работа.ру» и «Подработка». Выяснилось, что с непредвиденными тратами (оплата лечения и лекарств, ремонт автомобиля или жилья, покупка бытовой техники и другие) сталкивается подавляющее большинство (87 процентов) респондентов. При этом финансовую подушку безопасности формируют менее двух третей (59 процентов) опрошенных граждан. Из числа тех, кто располагает таковой, 28 процентов откладывают около 10 процентов от ежемесячного дохода, а почти каждый пятый (21 процент) — от 11 до 24 процентов.

Для того чтобы обезопасить сбережения, их надо диверсифицировать, вложив часть в наличность, часть в драгоценные металлы, а часть в срочные банковские депозиты, посоветовал первый заместитель руководителя департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев. По его словам, драгметаллы и золото — это самый надежный актив. В то же время банковские срочные депозиты на небольшой срок по-прежнему считаются одним из наиболее рациональных способов спасти сбережения от инфляции. В свою очередь, банкир Михаил Попов уверен, что если россиянин накопил меньше 100 тысяч рублей, то в покупке валюты нет большого смысла.