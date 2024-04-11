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18:09, 11 апреля 2024Экономика

Власти выступили против освобождения долгосрочных вкладов от налога

Минфин выступил против предложения ЦБ об освобождении длинных вкладов от налога

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Министерство финансов России выступило против инициативы Центробанка по освобождению долгосрочных вкладов от налога на доходы. Об этом заявил заместитель главы ведомства Иван Чебесков, его слова приводит РИА Новости.

«Мы не поддерживаем данное предложение», — сказал он в кулуарах 6-го съезда Ассоциации банков России (АБР). По словам замглавы Министра, необходимо стимулировать граждан больше инвестировать в инструменты долгосрочных инвестиций, и освобождение длинных вкладов от уплаты налога противоречит этой цели.

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Ранее в ходе съезда АБР председатель Центробанка Эльвира Набиуллина призвала повысить популярность вкладов на долгий срок среди населения. Она напомнила, что глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее предлагал освободить такие вложения от налога, и добавила, что регулятор поддерживает эту идею. При этом глава Банка России предупредила, что важно следить за отсутствием перекосов в мотивационных мерах для длинных депозитов по сравнению с рынком капитала.

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