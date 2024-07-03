В России определились с параметрами расчета налога на длинные вклады

РБК: Минфин определился с параметрами расчета налога на длинные вклады

Минфин определился с параметрами расчета налога на длинные вклады. С поправками в Налоговый кодекс ознакомился РБК.

Для того, чтобы на вклад распространились льготы по выплате НДФЛ, срок его действия должен превышать 15 месяцев, а выплата процентов по нему должна производиться в конце срока действия. Норма потенциально распространится на процентные доходы по вкладам, полученные уже в 2024 году.

В марте этого года Минфин предложили изменить порядок расчета НДФЛ на процентный доход по длинным вкладам таким образом, чтобы «устранить налоговую несправедливость» для клиентов с долгосрочными депозитами. Речь шла о том, чтобы дать таким вкладчикам возможность сохранять «несгораемую», то есть не облагаемую налогом сумму, которая выпадает на один из годов до окончания действия вклада.

В апреле глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что поддерживает идею освободить долгосрочные вклады от налогов Это должно способствовать популяризации такого вида вложения. Однако в Минифине поддержать эту инициативу отказались.

Сейчас доля долгосрочных рублевых вкладов в общем объеме составляет около 2,5 процента