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05:34, 4 июля 2024Экономика

В России определились с параметрами расчета налога на длинные вклады

РБК: Минфин определился с параметрами расчета налога на длинные вклады

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Минфин определился с параметрами расчета налога на длинные вклады. С поправками в Налоговый кодекс ознакомился РБК.

Для того, чтобы на вклад распространились льготы по выплате НДФЛ, срок его действия должен превышать 15 месяцев, а выплата процентов по нему должна производиться в конце срока действия. Норма потенциально распространится на процентные доходы по вкладам, полученные уже в 2024 году.

В марте этого года Минфин предложили изменить порядок расчета НДФЛ на процентный доход по длинным вкладам таким образом, чтобы «устранить налоговую несправедливость» для клиентов с долгосрочными депозитами. Речь шла о том, чтобы дать таким вкладчикам возможность сохранять «несгораемую», то есть не облагаемую налогом сумму, которая выпадает на один из годов до окончания действия вклада.

В апреле глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что поддерживает идею освободить долгосрочные вклады от налогов Это должно способствовать популяризации такого вида вложения. Однако в Минифине поддержать эту инициативу отказались.

Сейчас доля долгосрочных рублевых вкладов в общем объеме составляет около 2,5 процента

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      Марина Совина
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