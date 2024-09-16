Раскрыта доля россиян с накоплениями

«Известия»: у 53 % россиян есть накопления на случай непредвиденных трат

Более половины (53 процента) опрошенных россиян признались, что располагают достаточными накоплениями на случай непредвиденных трат. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты совместного исследования, проведенного аналитиками «СберСтрахования жизни», сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

По итогам исследования выяснилось, что с непредвиденными тратами (оплата лечения и лекарств, ремонт автомобиля или жилья, покупка бытовой техники и другие) сталкивается подавляющее большинство (87 процентов) респондентов. При этом финансовую подушку безопасности формируют менее двух третей (59 процентов) опрошенных граждан.

Из числа тех, кто располагает таковой, 28 процентов откладывают около 10 процентов от ежемесячного дохода, а почти каждый пятый (21 процент) — от 11 до 24 процентов. В свою очередь, 7 процентов стараются накапливать по 25-50 процентов от своего оклада, а 3 процента — более половины своего дохода.

Ранее аналитики Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) сообщили о росте доверия россиян к банковским вкладам. Почти половина (49 процентов) опрошенных заявили, что свободные денежные средства сейчас лучше положить на хранение в финансовые организации. В свою очередь, 53 процента граждан сочли себя экономными и выступили за минимальные траты. По их мнению, сложившаяся в стране обстановка располагает к тому, чтобы копить на будущее.

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