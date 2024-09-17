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05:31, 17 сентября 2024Экономика

Россиянам назвали лучшее время для покупки новогодних подарков

Экономист Потрясаева: покупайте новогодние подарки во время осенних распродаж

Фото: Unsplash

С одной стороны, при выборе подарков на Новый год есть внутреннее желание как можно больше сэкономить, с другой, существует опасность, что вы не получите товары вовремя, отметила преподаватель кафедры экономики РТУ МИРЭА Елена Потрясаева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала лучшее время для их покупки.

По словам экономиста, примерно в конце ноября-начале декабря маркетплейсы и другие интернет-магазины перегружены заказами. Так, курьеры и транспортные компании не справляются, срывают сроки и доставляют товары позже либо изначально указывают слишком долгую доставку. Поэтому при желании сэкономить и тактике «тянуть до последнего» можно и не получить товар в срок, предупредила эксперт.

На такие символические подарки, как календарики, блокноты, чай с новогодней символикой, скидки будут действовать только после окончания новогодних праздников, сказала Потрясаева. «Например, с коллегами вы увидитесь только после новогодних праздников: есть смысл приобрести подарок в начале января, когда на эти товары будут распродажи», — уточнила она.

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Более значимые и дорогие подарки для близких людей: различная техника, товары для красоты и дома, одежда, никак не привязаны к новогодней тематике, поэтому есть смысл анализировать цены на них уже с конца октября, уверена собеседница «Ленты.ру».

Экономист также напомнила, что в осеннее время перед Новым годом в России проходят две крупные распродажи: 11.11 и «черная пятница» — последние выходные ноября. «Есть смысл закупиться подарками именно в эти две распродажи, но нужно быть очень аккуратным, потому что в некоторых случаях происходит искусственное поднятие старых цен, чтобы увеличить процент скидки. Необходимо мониторить цены заранее: добавить товар в корзину и смотреть, что произойдет с ценой на этих крупных распродажах», — заключила Потрясаева.

Ранее эксперты рассказали о том, какие подарки уместно дарить на новоселье. Они отметили, что такие подарки, как домашние обереги, фигурка домового, благовония или подкова, могут быть не к месту, если хозяева не суеверны.

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      Екатерина Смирная
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