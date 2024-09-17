Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:23, 17 сентября 2024Путешествия

Подросток ударился головой на горке в аквапарке Испании и пошел ко дну

Cronica Balear: турист попал в больницу после катания в аквапарке на Майорке

Фото: Sergio Perez / Reuters

Подросток попал в больницу после катания на горке в аквапарке Испании. Подробности приводит портал Cronica Balear.

15-летний турист из Великобритании отдыхал в парке развлечений города Алькудия на острове Майорка 16 сентября. Спускаясь с одной из горок, он ударился головой и потерял сознание, из-за чего пошел ко дну в бассейне.

Спасатели быстро вытащили юношу из воды, через несколько минут на место происшествия прибыли полиция и медики. Британца попытались реанимировать, а затем доставили в больницу в критическом состоянии. Правоохранители проводят расследование произошедшего.

Другой путешественник на Майорке отравился угарным газом в съемной квартире. Несчастный случай произошел из-за птичьего гнезда, которое блокировало трубу обогревательного котла.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Посол Ирана в Ливане ранен из-за взрыва пейджера

      Юань подорожал к рублю до максимума за пять месяцев

      В Ливане призвали выбросить пейджеры из-за взрывов

      Комитет Госдумы одобрил проект о запрете усыновления детей в одну категорию стран

      На Украине заявили о давлении со стороны Запада из-за требований о границах

      Птицы из Белоруссии встревожили латвийские истребители

      Лукашенко заявил о готовности Белоруссии ответить на внешнюю агрессию

      Названа причина взрывов пейджеров у членов «Хезболлы»

      Клаудия Шиффер снялась для обложки журнала с 19-летней дочерью

      Шойгу прибыл в Иран с необъявленным визитом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше