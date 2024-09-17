Подросток ударился головой на горке в аквапарке Испании и пошел ко дну

Cronica Balear: турист попал в больницу после катания в аквапарке на Майорке

Подросток попал в больницу после катания на горке в аквапарке Испании. Подробности приводит портал Cronica Balear.

15-летний турист из Великобритании отдыхал в парке развлечений города Алькудия на острове Майорка 16 сентября. Спускаясь с одной из горок, он ударился головой и потерял сознание, из-за чего пошел ко дну в бассейне.

Спасатели быстро вытащили юношу из воды, через несколько минут на место происшествия прибыли полиция и медики. Британца попытались реанимировать, а затем доставили в больницу в критическом состоянии. Правоохранители проводят расследование произошедшего.

Другой путешественник на Майорке отравился угарным газом в съемной квартире. Несчастный случай произошел из-за птичьего гнезда, которое блокировало трубу обогревательного котла.