Похороны россиян в траншее сняли на видео

В Волгоградской области людей похоронили в траншее, это попало на видео

В Волгоградской области людей похоронили в траншее. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Ритуальный патруль».

На кадрах сотрудники похоронной службы опускают в траншею сколоченный из досок гроб. На снятой записи работники говорят, что им не дали никаких документов. Еще на одном снимке показана работа экскаватора.

Региональное издание V1.ru утверждает, что захоронение было произведено за пределами кладбища.

Ранее в Самарской области забыли вырыть могилу для участника специальной военной операции – это выяснилось после церемонии прощания с военнослужащим. Извиняться за сложившуюся ситуацию пришлось лично мэру города Николаю Ренцу.