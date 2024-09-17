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18:02, 17 сентября 2024Бывший СССР

Полковник объяснил проблему резервов ВСУ в Курской области

Полковник Матвийчук заявил о проблеме с вооружением ВСУ
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) достаточно людских резервов в Курской области, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Проблемы, по его словам, наблюдаются по части вооружений.

«Людские резервы у Украины не закончились. Более того, есть возможность отловить еще более миллиона человек, — сказал полковник. — Но чем их вооружать?»

Западные страны, по словам Матвийчука, действительно поставляют ВСУ недостаточно боеприпасов и тяжелой техники. Объясняется это во многом возникшим дефицитом в самих государствах–поставщиках.

«У ВСУ также остается возможность перебрасывать людей из Сумской области в Курскую. Но смысл перебрасывать тех, кто фактически безоружен? Для победы в конфликте необходимы три составляющие: господство в воздухе, тяжелое вооружение и пехота. Но у Украины есть только последнее», — заметил военный.

По мнению военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, у ВСУ, напротив, осталось не так много резервов для переброски под Курск. Но продержаться в регионе еще какое-то время, как считает Дандыкин, — задача, скорее, политическая.

«Им нужно простоять до поездки президента Украины Владимира Зеленского в Штаты. Поэтому они держатся, пытаются пробивать границу в каких-то других местах. При этом в ВСУ понимают, что им в любом случае придется уходить — все коммуникации простреливаются, резервы заканчиваются, — объяснил Дандыкин. — Бои будут идти еще не один день, но при этом есть ощущение, что у ВСУ остается шанс уйти. Может, им и воспользуются».

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Ранее сообщалось, что ВСУ вынужденно перетягивают часть соединений, задействованных в атаке на Курскую область для укрепления обороны под Донецком.

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