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16:07, 17 сентября 2024Путешествия

Пользователи сети назвали одно место на борту самолета своим худшим кошмаром

Фото: Mohammad Arrahmanur / Unsplash

Пользователи сети назвали одно место на борту самолета худшим кошмаром — им оказался передний ряд, развернутый лицом к остальным пассажирам. Такое мнение юзеры высказали под публикацией путешественницы Джесс Смит в TikTok, на это обратило внимание издание Daily Mail.

В ролике девушка пожаловалась на неловкий перелет, во время которого ей пришлось смотреть в лицо своим попутчикам. Из-за этого Смит чувствовала себя неуютно. Подписчики посочувствовали пассажирке, назвав подобное настоящим кошмаром.

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«Я бы просто попросила высадить меня. Из-за моей тревожности я не смогла бы такое вынести», «Это что-то иррациональное, что происходит только в плохом сне», «Я бы достал блокнот, смотрел на каждого человека по несколько минут, а потом яростно писал заметки», — отмечали пользователи.

Ранее пассажирам, страдающим от укачивания во время полета, посоветовали сидеть ближе к иллюминатору. Это наиболее стабильная часть воздушного судна, где меньше всего ощущаются тряска и вибрация.

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      Марк Успенский
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