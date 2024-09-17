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13:13, 17 сентября 2024Мир

Посол России в Германии счел ситуацию в мире серьезнее холодной войны

Посол России в ФРГ Нечаев: нынешняя ситуация в мире серьезнее холодной войны

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Нынешняя ситуация в мире серьезнее, чем во времена холодной войны. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

По словам дипломата, во времена холодной войны существовали определенные правила, которых придерживались обе стороны. «Сейчас мы видим со стороны наших западных партнеров, что эти правила не соблюдаются», — подчеркнул Нечаев, указав, что западные страны, соревнуясь друг с другом, «накачивают Украину всевозможными вооружениями».

«Раньше не было и речи о танках, теперь же мы видим немецкие танки и на российской территории, в приграничных районах против гражданского населения», — заключил посол.

Ранее Нечаев рассказал о статусе предложений канцлера Германии Олафа Шольца к Москве по миру на Украине. По его словам, Россия до сих пор не получила конкретных предложений, касающихся мирных переговоров, но приняла к сведению слова немецкого лидера о необходимости скорейшего урегулирования конфликта.

«Возможно, это означает, что на Западе появилось понимание того, что необходим мирный план», — поделился дипломат.

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      Виктория Кондратьева
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