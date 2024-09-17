Посол России рассказал о статусе предложений Шольца к Москве по миру на Украине

Посол в ФРГ Нечаев: РФ не получила предложений Шольца о переговорах по Украине

Россия до сих пор не получила конкретных предложений канцлера Германии Олафа Шольца, касающихся мирных переговоров по Украине, но приняла к сведению его слова о необходимости скорейшего урегулирования конфликта. Об этом в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

«Мы охотно принимаем к сведению слова канцлера [Шольца]. Возможно, это означает, что на Западе появилось понимание того, что необходим мирный план. Я не знаю, будут ли сейчас и эту инициативу приветствовать или нет. В любом случае мы еще не видели мирного плана, текста мирного плана», — поделился дипломат.

9 сентября итальянская газета La Repubblica сообщила, что Олаф Шольц готовит собственный план урегулирования конфликта на Украине, который должен стать новой версией Минских соглашений, достигнутых в 2015 году. Сообщается, что канцлер ФРГ планирует пойти на компромисс и передать территории России.

При этом украинский президент Владимир Зеленский усомнился в существовании плана по урегулированию конфликта немецким канцлером.