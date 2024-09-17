Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:43, 17 сентября 2024Мир

Посол России рассказал о статусе предложений Шольца к Москве по миру на Украине

Посол в ФРГ Нечаев: РФ не получила предложений Шольца о переговорах по Украине
Сергей Нечаев

Сергей Нечаев. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Россия до сих пор не получила конкретных предложений канцлера Германии Олафа Шольца, касающихся мирных переговоров по Украине, но приняла к сведению его слова о необходимости скорейшего урегулирования конфликта. Об этом в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

«Мы охотно принимаем к сведению слова канцлера [Шольца]. Возможно, это означает, что на Западе появилось понимание того, что необходим мирный план. Я не знаю, будут ли сейчас и эту инициативу приветствовать или нет. В любом случае мы еще не видели мирного плана, текста мирного плана», — поделился дипломат.

9 сентября итальянская газета La Repubblica сообщила, что Олаф Шольц готовит собственный план урегулирования конфликта на Украине, который должен стать новой версией Минских соглашений, достигнутых в 2015 году. Сообщается, что канцлер ФРГ планирует пойти на компромисс и передать территории России.

При этом украинский президент Владимир Зеленский усомнился в существовании плана по урегулированию конфликта немецким канцлером.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Черных» наркологов задержали из-за смерти пациентов от капельниц. Они кололи психотропные препараты для снятия ломки

      В школах России захотели ввести анонимные опросы про буллинг после нападения в Челябинске

      Ученые рассказали о росте солнечной активности

      Россияне рассказали об обучении детей финансовой грамотности

      С Плесецка запустили «Ангару-1.2»

      Евросоюз направил на закупку оружия для Украины более миллиарда евро

      Посол России рассказал о статусе предложений Шольца к Москве по миру на Украине

      Стало известно о возможной причастности Пашаева к отмыванию денег через свой фонд

      Бой за населенный пункт в Курской области сняли на видео от первого лица

      Валя Карнавал поделилась фото в откровенном бикини

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше