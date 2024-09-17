Келин: Зеленский может быть лидером лишь в условиях конфликта на Украине

Владимир Зеленский может быть лидером только в условиях конфликта на Украине, иначе его свергнут. Об этом в беседе с британским политологом Ричардом Саквой заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, сообщает РИА Новости.

Дипломат согласился, что под руководством Зеленского украинский кризис стал конфликтом «между монизмом и плюрализмом».

«Это фигура, которая может жить только в условиях этой войны, потому что в противном случае он будет свергнут и ему придется уйти», — сказал дипломат.

Ранее президент США Джо Байден после переговоров с премьер-министром Британии Киром Стармером не одобрил решение снять ограничения на удары Украины дальнобойным оружием вглубь России. Однако Запад продолжит взаимодействовать с Киевом в вопросах поддержки вооружениями и разведданными.