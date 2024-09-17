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10:32, 17 сентября 2024Мир

Посол России в Лондоне назвал причину возможного свержения Зеленского

Келин: Зеленский может быть лидером лишь в условиях конфликта на Украине
Андрей Кевин

Андрей Кевин. Фото: Dylan Martinez / Reuters

Владимир Зеленский может быть лидером только в условиях конфликта на Украине, иначе его свергнут. Об этом в беседе с британским политологом Ричардом Саквой заявил посол России в Лондоне Андрей Келин, сообщает РИА Новости.

Дипломат согласился, что под руководством Зеленского украинский кризис стал конфликтом «между монизмом и плюрализмом».

«Это фигура, которая может жить только в условиях этой войны, потому что в противном случае он будет свергнут и ему придется уйти», — сказал дипломат.

Ранее президент США Джо Байден после переговоров с премьер-министром Британии Киром Стармером не одобрил решение снять ограничения на удары Украины дальнобойным оружием вглубь России. Однако Запад продолжит взаимодействовать с Киевом в вопросах поддержки вооружениями и разведданными.

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      Виктория Кондратьева
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