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21:18, 16 сентября 2024Мир

США отказались разрешить Украине бить дальнобойным оружием вглубь России

Госдеп: США отказались разрешить Украине бить дальнобойным оружием вглубь России

Фото: Joshua Roberts / Reuters

США по итогам переговоров президента США Джо Байдена и премьер-министра Британии Кира Стармера не готовы объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь России. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что Запад продолжит взаимодействовать с Киевом в вопросах поддержки вооружениями и разведданными. «Но у меня нет никаких заявлений по поводу ограничений на использование дальнобойных ракет», — подчеркнул он.

Ранее политики также обсуждали вопрос одобрения ударов ВСУ по территории России с помощью западного оружия, однако по итогам встречи стороны лишь в очередной раз подтвердили непоколебимую поддержку Киева.

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      Марина Совина
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