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11:48, 17 сентября 2024Россия

Появились подробности о выпавшей из окна с надписью SOS россиянке

Выпавшая из окна с надписью SOS жительница Владивостока не узнала сына

Кадр: gazeta.ru

Женщина, которая написала SOS на окне многоэтажного дома во Владивостоке, а затем выпала из окна шестого этажа, до случившегося не узнала сына. Подробности о ситуации приводит Telegram-канал Amur Mash.

По его данным, женщина не узнала сына, который пытался проникнуть в квартиру после звонка обеспокоенных соседей — те сообщили, что увидели у россиянки на окне надпись SOS и мигающий свет фонарика. Жительница Владивостока посмотрела в глазок и не признала родственника, после чего выбралась на карниз и сорвалась.

На место прибыли все спецслужбы. Женщину госпитализировали, у нее диагностировали перелом лучевой кости. После случившегося полиция проводит проверку.

О произошедшем на улице Луговой во Владивостоке стало известно 16 сентября. Очевидцы сообщили в полицию о просящей о помощи женщине. Она, по предварительным данным, утверждала, что ее уже 15 дней удерживают в квартире, а затем выпала с шестого этажа.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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