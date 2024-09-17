Предотвращен ракетный удар ВСУ по российскому региону

Губернатор Смирнов: средства ПВО сбили в Курской области еще две ракеты ВСУ

Российские военные предотвратили ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Курской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Алексей Смирнов в Telegram.

По его данным, днем средства противовоздушной обороны сбили (ПВО) над Курской областью две украинские ракеты. Еще одна была уничтожена ранее утром. Информацию о районе уничтожения снарядов и возможных последствиях на земле губернатор не привел.

За 17 сентября в Курской области уже пять раз прозвучал сигнал ракетной опасности. О последнем из них Смирнов предупреждал в 13:01 по московскому времени. Спустя 20 минут тревогу отменили.

В начале августа Украина вторглась в Курскую область, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. По данным Минобороны, с начала боев в регионе ВСУ потеряли на курском направлении более 14,2 тысячи военнослужащих.