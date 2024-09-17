Украина выпустила ракету по российскому региону

Курский губернатор Смирнов: над регионом уничтожена украинская ракета

Украина выпустила ракету по Курской области. Это следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале губернатором российского региона Алексеем Смирновым.

Как рассказал курский губернатор, ракета была уничтожена системой противовоздушной обороны (ПВО). «Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — обратился к военным Смирнов.

Днем ранее сообщалось, что в двух приграничных районах Курской области начнут обязательную эвакуацию жителей. Координировать эвакуацию будут силовые структуры, местная администрация, а также дружинники центра «Патриот».

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе.