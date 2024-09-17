Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:35, 17 сентября 2024Мир

Премьер Баварии назвал кандидата на пост канцлера Германии от оппозиционного блока

Премьер Баварии Зедер: лидер ХДС Мерц станет кандидатом на пост канцлера ФРГ
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Кандидатом на пост канцлера Германии на предстоящих выборах в бундестаг станет лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц. Об этом заявил премьер Баварии и лидер Христианско-социально союза (ХСС) Маркус Зедер на совместной конференции с Мерцом, передает NZZ.

Мерц выступит в качестве кандидата от оппозиционного блока ХДС/ХСС по договору с Зедером. «Меня это устраивает, и я категорически поддерживаю это», — заявил лидер ХСС, подчеркнув, что у Союза есть только одна цель: «заменить светофоры и вернуть Германию на правильный путь».

Ранее Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), во главе которой стоит канцлер ФРГ Олаф Шольц, задумалась об исключении его кандидатуры на национальных выборах в 2025 году из-за роста непопулярности политика. Планируется заменить его «более популярным политиком», например, министром обороны ФРГ Борисом Писториусом или премьер-министром федеральной земли Саар Анке Релингер.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Жители Суджи попросили Путина и Зеленского скорее открыть гуманитарный коридор. Что сказали об этом в Кремле?

      Белоусов провел заседание по вопросам безопасности российского приграничья

      Офис Зеленского призвал Раду принять антикоррупционное законодательство

      Банк России повысил прогноз по росту вкладов населения

      Россиян предупредили о приводящей к раку распространенной болезни

      Представлена альтернативная модель Вселенной

      На руке обвиняемого в покушении на Прилепина обнаружили следы взрывчатки

      Квартиросъемщиков предупредили о последнем шансе сэкономить

      В украинском городе прогремел взрыв

      Российский хоккеист рассказал о жизни в Чикаго

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше