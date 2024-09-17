Премьер Баварии назвал кандидата на пост канцлера Германии от оппозиционного блока

Премьер Баварии Зедер: лидер ХДС Мерц станет кандидатом на пост канцлера ФРГ

Кандидатом на пост канцлера Германии на предстоящих выборах в бундестаг станет лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц. Об этом заявил премьер Баварии и лидер Христианско-социально союза (ХСС) Маркус Зедер на совместной конференции с Мерцом, передает NZZ.

Мерц выступит в качестве кандидата от оппозиционного блока ХДС/ХСС по договору с Зедером. «Меня это устраивает, и я категорически поддерживаю это», — заявил лидер ХСС, подчеркнув, что у Союза есть только одна цель: «заменить светофоры и вернуть Германию на правильный путь».

Ранее Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), во главе которой стоит канцлер ФРГ Олаф Шольц, задумалась об исключении его кандидатуры на национальных выборах в 2025 году из-за роста непопулярности политика. Планируется заменить его «более популярным политиком», например, министром обороны ФРГ Борисом Писториусом или премьер-министром федеральной земли Саар Анке Релингер.