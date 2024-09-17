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15:51, 17 сентября 2024Бывший СССР

Премьер Грузии обвинил президента во вмешательстве в избирательный процесс

Премьер Грузии Кобахидзе: президент Зурабишвили нарушает избирательный процесс
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Lorenz Huter / imago-images.de / Globallookpress.com

Президент Грузии Саломе Зурабишвили грубо нарушает избирательное законодательство, когда выражает партийные пристрастия. Во вмешательстве в электоральный процесс Зурабишвили обвинил премьер республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Согласно конституции Грузии, президент должен быть беспартийным. Это означает (...) что она не должна вмешиваться в избирательные процессы. Это, конечно, грубое нарушение избирательных принципов», — заявил глава правительства.

Он добавил, что радикальная оппозиция, которую поддерживает президент, напрямую противостоит грузинским ценностям и национальным интересам республики.

Ранее Кобахидзе заявил, что Грузия поддерживает разработку мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и выступает за стабильность и мирное сосуществование на Южном Кавказе.

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      Глеб Палехов
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