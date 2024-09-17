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13:27, 17 сентября 2024Бывший СССР

Премьер Литвы согласилась с мнением Трампа о Евросоюзе

Премьер Литвы Шимоните: ЕС не нужно рассчитывать на США в вопросе обороны
Ингрида Шимоните

Ингрида Шимоните. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Евросоюзу (ЕС) не нужно рассчитывать на США в вопросе обороны и игнорировать тему развития своей военной промышленности. С мнением бывшего американского президента Дональда Трампа согласилась премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передает РИА Новости.

«Мы разделяли определенные взгляды Дональда Трампа во время его президентства — в особенности момент, когда он осудил факт того, что Европа слишком долго была удовлетворена американскими гарантиями безопасности», — сказала она.

Шимоните также назвала позицию Трампа жесткой, но справедливой. Литовский премьер призвала страны ЕС заниматься развитием собственной оборонной промышленности.

Ранее Литва поставила оборонительные укрепления «зубы дракона» в городе Панямуне, который находится на границе с Россией. Уточнялось, что установленные заграждения могут помочь остановить «агрессию» с российской стороны.

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      Кристина Есикова
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