Премьер Литвы согласилась с мнением Трампа о Евросоюзе

Премьер Литвы Шимоните: ЕС не нужно рассчитывать на США в вопросе обороны

Евросоюзу (ЕС) не нужно рассчитывать на США в вопросе обороны и игнорировать тему развития своей военной промышленности. С мнением бывшего американского президента Дональда Трампа согласилась премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, передает РИА Новости.

«Мы разделяли определенные взгляды Дональда Трампа во время его президентства — в особенности момент, когда он осудил факт того, что Европа слишком долго была удовлетворена американскими гарантиями безопасности», — сказала она.

Шимоните также назвала позицию Трампа жесткой, но справедливой. Литовский премьер призвала страны ЕС заниматься развитием собственной оборонной промышленности.

Ранее Литва поставила оборонительные укрепления «зубы дракона» в городе Панямуне, который находится на границе с Россией. Уточнялось, что установленные заграждения могут помочь остановить «агрессию» с российской стороны.