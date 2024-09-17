Президент Бразилии объяснил позицию по конфликту на Украине

Президент Лула: Бразилия не может принять чью-то сторону в конфликте на Украине

Бразилия не может принять чью-либо сторону в конфликте на Украине, так как для нее важно мирное урегулирование. Об этом заявил бразильский президент Лула да Силва, его слова приводит газета Correio Braziliense.

«Для Бразилии важно не участвовать в конфликте между Украиной и Россией. Вот почему для Бразилии важно сказать, что мы хотим мира», — подчеркнул он.

Он подчеркнул, что «те, кто хочет говорить с бразильской стороной сейчас», могли бы это сделать до того, как начался конфликт. По информации газеты, это заявление последовало после того, как члены администрации украинского лидера Владимира Зеленского потребовали, чтобы Лула посетил страну, а также раскритиковали Бразилию за поддержку российской позиции.

12 сентября Владимир Зеленский раскритиковал мирный план Бразилии и Китая. Он назвал предложение стран деструктивным. По его мнению, нельзя выдвигать какие-либо инициативы, не узнав позицию Украины.