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15:30, 17 сентября 2024Бывший СССР

Президент Эстонии заявил об усталости бойцов ВСУ от боевых действий

Президент Эстонии Карис: солдаты ВСУ устали от боевых действий

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) устали от боевых действий на передовой и в тылу. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис, слова которого передает ТАСС.

«Усталость есть. Устали и те, кто находятся на передовой, и те, кто в тылу», — заявил политик. По его словам, утомление затрагивает и тех, кого конфликт не затронул напрямую. Помимо этого, Калас заявил о необходимости расширить поддержку Украины странами Запада.

Ранее стало известно, что Эстония допускает закупку боеприпасов у Украины, часть которых может обойтись Таллину в пять раз дешевле западных аналогов, о чем заявил глава эстонского Министерства обороны Ханно Певкур. По его словам, речь идет лишь об определенных типах снарядов, которые одобрило Минобороны Украины, преимущественно ракетах.

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      Валентин Карант
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