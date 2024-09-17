Президент Эстонии заявил об усталости бойцов ВСУ от боевых действий

Президент Эстонии Карис: солдаты ВСУ устали от боевых действий

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) устали от боевых действий на передовой и в тылу. Об этом заявил президент Эстонии Алар Карис, слова которого передает ТАСС.

«Усталость есть. Устали и те, кто находятся на передовой, и те, кто в тылу», — заявил политик. По его словам, утомление затрагивает и тех, кого конфликт не затронул напрямую. Помимо этого, Калас заявил о необходимости расширить поддержку Украины странами Запада.

Ранее стало известно, что Эстония допускает закупку боеприпасов у Украины, часть которых может обойтись Таллину в пять раз дешевле западных аналогов, о чем заявил глава эстонского Министерства обороны Ханно Певкур. По его словам, речь идет лишь об определенных типах снарядов, которые одобрило Минобороны Украины, преимущественно ракетах.