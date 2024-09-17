Президент Ирана высказался об отношениях с Россией

Президент Ирана Пезешкиан: Тегеран продолжит улучшать отношения с Москвой

Президент Ирана Масуд Пезешкиан высказался об отношениях с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Тегеран продолжит улучшать отношения с Москвой. «Четырнадцатое правительство будет активно следовать реализуемому сотрудничеству и мерам по повышению уровня отношений между двумя странами», — сказал политик по итогам переговоров с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу.

Пезешкиан добавил, что отношения между Тегераном и Москвой будут развиваться на постоянной, непрерывной и долгосрочной основе.

Ранее стало известно, что Шойгу в ходе своего необъявленного визита в Иран передал президенту государства Масуду Пезешкиану личное послание от российского лидера Владимира Путина. Секретарь Совбеза также провел встречу в Тегеране с секретарем Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Али Акбаром Ахмадианом.