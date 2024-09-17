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09:41, 17 сентября 2024Ценности

Приянка Чопра снялась в бикини между ног у мужа

Фото: @priyankachopra

Индийская актриса и фотомодель, победительница конкурса «Мисс мира — 2000» Приянка Чопра похвасталась фигурой в купальниках. Фото появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя звезда отправилась на отдых с двухлетней дочерью и мужем — 32-летним американским певцом Ником Джонасом. На одном из кадров она предстала на яхте в белом бикини, включавшем в себя топ-бандо с металлической фурнитурой и трусы с заниженной талией. Артистка дополнила образ солнцезащитными очками в оправе в тон наряду и накрасила губы красной помадой.

Также знаменитость снялась в коричневом бикини, лежа между ног у супруга.

Ранее американская модель и актриса, победительница конкурсов «Мисс США — 2012» и «Мисс Вселенная — 2012» Оливия Калпо позагорала в крошечном купальнике на пляже в Род-Айленде, США.

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      Карина Черных
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