Призывы Трампа и Кеннеди к переговорам с Россией по Украине объяснили

Политолог Топорнин: в США непопулярна идея переговоров с Россией по Украине

В американских политических кругах непопулярна идея переговоров США с Россией по завершению украинского конфликта, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал призывы к диалогу сына кандидата в президенты США Дональда Трампа-младшего и бывшего независимого претендента на пост Роберта Кеннеди-младшего.

Это мнение не является доминирующим в Америке. Если посмотреть на демократов, нынешнюю администрацию президента, вице-президента [Камалу] Харрис, мы видим, что оттуда таких голосов не раздается. Они повторяют стандартную фразеологию, что будут поддерживать Украину по максимуму до тех пор, пока Украина может самостоятельно с Россией соперничать Николай Топорнин политолог

«В Америке это не является трендом, доминирующим на данном этапе времени в политике, в том числе истеблишменте. Это мнение очень малого числа, которые могут высказывать его и пытаются расшевелить политический бомонд США. На данный момент это не доминирующее мнение, поэтому каких-то тактических шагов не последует, тем более что позиции Киева и Москвы сильно расходятся», — объяснил он.

В статье для The Hill Дональд Трамп-младший и Роберт Кеннеди-младший призвали руководство США начать переговоры с Россией по вопросу окончания украинского конфликта. Они считают, что это позволит избежать разрастания мировой ядерной угрозы.

«Давно пора деэскалировать этот конфликт. Это важнее любых политических вопросов, о которых спорит наша страна. Ядерная война будет означать конец цивилизации, какой мы ее знаем, может быть, даже конец человеческого вида», — отметили политики.