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16:49, 17 сентября 2024Мир

Трамп и Кеннеди призвали США к переговорам с Россией

Трамп-младший и Кеннеди-младший призвали США к переговорам с Россией
Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший . Фото: Thomas Machowicz / Reuters

США должны начать переговоры с Россией и способствовать окончанию конфликта на Украине, чтобы не допустить его разрастания до мировой ядерной угрозы. Об этом написали сын кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа Дональд Трамп — младший и бывший независимый претендент Роберт Кеннеди — младший в статье для газеты The Hill.

«Давно пора деэскалировать этот конфликт. Это важнее любых политических вопросов, о которых спорит наша страна. Ядерная война будет означать конец цивилизации, какой мы ее знаем, может быть, даже конец человеческого вида», — заявили политики.

Они также подчеркнули, что на момент гипотетической победы Трампа на выборах и его инаугурации «может быть слишком поздно». В связи с этим они призвали действующего американского лидера Джо Байдена и кандидата на пост президента от Демократической партии Камалу Харрис способствовать скорейшему окончанию боевых действий.

Ранее кандидат Трампа на пост вице-президента США Джей Ди Вэнс описал, каким видит план экс-главы Белого дома по завершению конфликта на Украине. По его мнению, политик скажет представителям России, Украины и Европы о том, что они должны выяснить, как будет выглядеть мирное урегулирование и какие положения оно в себя включает.

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      Максим Габриелян
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