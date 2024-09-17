Трамп и Кеннеди призвали США к переговорам с Россией

Трамп-младший и Кеннеди-младший призвали США к переговорам с Россией

США должны начать переговоры с Россией и способствовать окончанию конфликта на Украине, чтобы не допустить его разрастания до мировой ядерной угрозы. Об этом написали сын кандидата на пост главы Белого дома Дональда Трампа Дональд Трамп — младший и бывший независимый претендент Роберт Кеннеди — младший в статье для газеты The Hill.

«Давно пора деэскалировать этот конфликт. Это важнее любых политических вопросов, о которых спорит наша страна. Ядерная война будет означать конец цивилизации, какой мы ее знаем, может быть, даже конец человеческого вида», — заявили политики.

Они также подчеркнули, что на момент гипотетической победы Трампа на выборах и его инаугурации «может быть слишком поздно». В связи с этим они призвали действующего американского лидера Джо Байдена и кандидата на пост президента от Демократической партии Камалу Харрис способствовать скорейшему окончанию боевых действий.

Ранее кандидат Трампа на пост вице-президента США Джей Ди Вэнс описал, каким видит план экс-главы Белого дома по завершению конфликта на Украине. По его мнению, политик скажет представителям России, Украины и Европы о том, что они должны выяснить, как будет выглядеть мирное урегулирование и какие положения оно в себя включает.