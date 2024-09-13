Кандидат на пост вице-президента США в случае избрания Дональда Трампа Джей Ди Вэнс описал, каким видит план экс-главы Белого дома по завершению конфликта на Украине. По его мнению, политик скажет представителям России, Украины и Европы о том, что они должны выяснить, как будет выглядеть мирное урегулирование и какие положения оно в себя включает.
И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Россия получает от Украины гарантию нейтралитета, что она не вступает в НАТО, не вступает ни в какие союзнические институты
Он добавил, что в этом случае Украина сможет сохранить свой суверенитет.
Кандидат в вице-президенты также считает, что Европа хочет завершить конфликт из-за высоких цент на энергоносители, однако она недофинансировала поддержку Киева, в то время как американские налогоплательщики «были очень щедрыми к украинцам».
В Киеве отреагировали на план Трампа
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал озвученные Вэнсом детали «предвыборным хайпом» и указал, что в разгар электорального цикла в информационном поле появляется большое количество спекуляций. Чиновник выразил мнение, что позиция кандидатов радикально меняется сразу после выборов.
Соединенные Штаты в полном объеме, что при демократах, что при республиканцах — институционально они будут предоставлять все необходимое Украине. Это объективный процесс этой войны. Он необратим
Подоляк добавил, что субъективно американские политики могут высказывать любые комментарии, кроме того, возможны дискуссии о финале конфликта, однако, по мнению чиновника, его завершение «будет крайне негативным для России».
Трамп рассказал о своей позиции по конфликту на Украине
Бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп рассказал о своей позиции по конфликту на Украине в ходе дебатов с вице-президентом Камалой Харрис.
Политик, отвечая на вопрос о том, желает ли он победы Украине, подчеркнул, что хочет завершения боевых действий ради спасения человеческих жизней. Он отметил, что США заинтересованы в урегулировании конфликта.
На мой взгляд, для нас важнее всего положить конец конфликту и достичь соглашения, согласовать сделку
Он также подверг критике действующего американского президента Джо Байдена за отсутствие диалога с российским коллегой Владимиром Путиным. «Он даже не позвонил Путину по телефону и вообще кому-либо за прошедшие два года. Они даже не пытаются это сделать. Этот конфликт давно необходимо урегулировать», — подчеркнул политик.
Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах сможет остановить конфликт на Украине. В конце августа он пообещал закончить все «бесконечные войны за рубежом».
Газета The Guardian после дебатов писала, что европейских дипломатов поразило желание политика добиться завершения конфликта между Россией и Украиной. «Дипломаты были больше всего поражены, если не удивлены, отказом Трампа сказать, хочет ли он, чтобы Украина победила [президента России] Владимира Путина», — отмечалось в публикации.
Главный редактор журнала Responsible Statecraft (RS) Келли Влахос выразила мнение, что Дональд Трамп и Камала Харрис имеют смутное представление о конфликтах на Украине и в Газе, а также неспособны их завершить.
Экс-советник бывшего вице-президента США Майка Пенса Оливия Трой объяснила позицию Трампа нежеланием идти против Путина. «Это невероятно тревожно, и это говорит о том, что он [Трамп] не хочет идти против Путина. [Очевидно, что] это сообщение для США и всего мира», — заявила она.