В США раскрыли детали плана Трампа по завершению конфликта на Украине. Как на него отреагировал Киев?

Вэнс: план Трампа по Украине включает заморозку конфликта по линии фронта

Кандидат на пост вице-президента США в случае избрания Дональда Трампа Джей Ди Вэнс описал, каким видит план экс-главы Белого дома по завершению конфликта на Украине. По его мнению, политик скажет представителям России, Украины и Европы о том, что они должны выяснить, как будет выглядеть мирное урегулирование и какие положения оно в себя включает.

И, вероятно, оно будет выглядеть примерно так же, как нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной. Это станет как демилитаризованная зона. Россия получает от Украины гарантию нейтралитета, что она не вступает в НАТО, не вступает ни в какие союзнические институты Джей Ди Вэнс кандидат на пост вице-президента США

Он добавил, что в этом случае Украина сможет сохранить свой суверенитет.

Кандидат в вице-президенты также считает, что Европа хочет завершить конфликт из-за высоких цент на энергоносители, однако она недофинансировала поддержку Киева, в то время как американские налогоплательщики «были очень щедрыми к украинцам».

В Киеве отреагировали на план Трампа

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал озвученные Вэнсом детали «предвыборным хайпом» и указал, что в разгар электорального цикла в информационном поле появляется большое количество спекуляций. Чиновник выразил мнение, что позиция кандидатов радикально меняется сразу после выборов.

Соединенные Штаты в полном объеме, что при демократах, что при республиканцах — институционально они будут предоставлять все необходимое Украине. Это объективный процесс этой войны. Он необратим Михаил Подоляк советник главы офиса Зеленского

Подоляк добавил, что субъективно американские политики могут высказывать любые комментарии, кроме того, возможны дискуссии о финале конфликта, однако, по мнению чиновника, его завершение «будет крайне негативным для России».

Трамп рассказал о своей позиции по конфликту на Украине

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп рассказал о своей позиции по конфликту на Украине в ходе дебатов с вице-президентом Камалой Харрис.

Политик, отвечая на вопрос о том, желает ли он победы Украине, подчеркнул, что хочет завершения боевых действий ради спасения человеческих жизней. Он отметил, что США заинтересованы в урегулировании конфликта.

На мой взгляд, для нас важнее всего положить конец конфликту и достичь соглашения, согласовать сделку Дональд Трамп экс-президент США

Он также подверг критике действующего американского президента Джо Байдена за отсутствие диалога с российским коллегой Владимиром Путиным. «Он даже не позвонил Путину по телефону и вообще кому-либо за прошедшие два года. Они даже не пытаются это сделать. Этот конфликт давно необходимо урегулировать», — подчеркнул политик.

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах сможет остановить конфликт на Украине. В конце августа он пообещал закончить все «бесконечные войны за рубежом».

Газета The Guardian после дебатов писала, что европейских дипломатов поразило желание политика добиться завершения конфликта между Россией и Украиной. «Дипломаты были больше всего поражены, если не удивлены, отказом Трампа сказать, хочет ли он, чтобы Украина победила [президента России] Владимира Путина», — отмечалось в публикации.

Главный редактор журнала Responsible Statecraft (RS) Келли Влахос выразила мнение, что Дональд Трамп и Камала Харрис имеют смутное представление о конфликтах на Украине и в Газе, а также неспособны их завершить.

Экс-советник бывшего вице-президента США Майка Пенса Оливия Трой объяснила позицию Трампа нежеланием идти против Путина. «Это невероятно тревожно, и это говорит о том, что он [Трамп] не хочет идти против Путина. [Очевидно, что] это сообщение для США и всего мира», — заявила она.

