В офисе Зеленского оценили предполагающий заморозку конфликта план Трампа по Украине

Подоляк о мирном плане Трампа: позиция кандидатов меняется после выборов

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире программы «Тема с Мосейчук» оценил план кандидата в президенты США Дональда Трампа по завершению конфликта, озвученный его кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом.

Джей Ди Вэнс рассказал, каким видит план экс-главы Белого дома по завершению конфликта на Украине. По его словам, он предполагает заморозку по нынешней линии разграничения, создание демилитаризованной зоны и нейтралитет Киева, в том числе отказ от вступления в НАТО.

Подоляк счел подобные заявления «предвыборным хайпом» и указал, что в разгар электорального цикла в информационном поле появляется большое количество спекуляций. Чиновник выразил мнение, что позиция кандидатов радикально меняется сразу после выборов.

«Соединенные Штаты в полном объеме, что при демократах, что при республиканцах — институционально они будут предоставлять все необходимое Украине. Это объективный процесс этой войны. Он необратим», — подчеркнул советник офиса Зеленского.

Подоляк добавил, что субъективно американские политики могут высказывать любые комментарии, кроме того, возможны дискуссии о финале конфликта, однако, по мнению чиновника, его завершение «будет крайне негативным для России».

Ранее Дональд Трамп рассказал о своей позиции по конфликту на Украине. Отвечая на вопрос о том, желает ли он победы Украине, он сказал, что хочет завершения боевых действий ради спасения человеческих жизней, добавив, что это не противоречит интересам США.

