Продажи поддержанных машин в России достигли максимума с ноября 2021 года

«Автостат»: продажи подержанных машин в России выросли до 560 тысяч в августе

По итогам августа продажи поддержанных автомобилей в России выросли на 2,5 процента в месячном выражении и на 1,6 процента — к уровню того же периода 2023-го. Об этом сообщает «Автостат» со ссылкой на собственные статистические данные.

В агентстве отметили, что достигнутый результат (560 тысяч штук) оказался максимальным в этом году. Предыдущая планка держалась на уровне в 546,2 тысячи единиц и была установлена в июле. Продажи б/у машин в стране в последний месяц лета оказались максимальными с ноября 2021 года. Тогда на вторичном авторынке было реализовано в общей сложности 573,8 тысячи подержанных автомобиля.

В то же время августовские продажи подержанных машин не дотянули до исторического рекорда в 604,3 тысячи штук, который был установлен в декабре 2014 года. Достигнутому в последний летний месяц результату не хватило для этого 44,3 тысячи единиц. При этом реализация б/у автомобилей в августе продемонстрировала абсолютный максимум конкретно для данного времени года, резюмировали аналитики.

Повышенный интерес россиян к поддержанным машинам в конце лета связан в том числе с их грядущим удорожанием с октября из-за резкого повышения утильсбора в России, сообщала ранее газета «Известия». Опрошенные ей участники рынка прогнозируют, что осенью б/у автомобили в стране подорожают в среднем на 15-30 процентов. В свою очередь, цены на новые иностранные машины, по мнению экспертов, вырастут на 10-30 процентов.