Программу истребителей F-35 назвали самой затратной в США

Bloomberg назвал программу истребителей F-35 самой затратной в США

Стоимость программы разработки и производства американских истребителей пятого поколения F-35 выросла почти на 10 процентов. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на Пентагон.

В публикации уточняется, что стоимость программы сейчас составляет до 485 миллиардов долларов. Подорожание связано с необходимостью дополнительных трат на устранение проблемы перегрева двигателей. Таким образом, программу F-35 назвали самой затратной в США.

Ранее США одобрили продажу истребителей F-35 Румынии. Страна намерена закупить 32 самолета, а также 33 двигателя и другого оборудования к ним. Стоимость сделки достигнет 7,2 миллиарда долларов.

