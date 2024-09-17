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22:16, 17 сентября 2024Экономика

Программу истребителей F-35 назвали самой затратной в США

Bloomberg назвал программу истребителей F-35 самой затратной в США

Фото: Marco Garcia / Reuters

Стоимость программы разработки и производства американских истребителей пятого поколения F-35 выросла почти на 10 процентов. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на Пентагон.

В публикации уточняется, что стоимость программы сейчас составляет до 485 миллиардов долларов. Подорожание связано с необходимостью дополнительных трат на устранение проблемы перегрева двигателей. Таким образом, программу F-35 назвали самой затратной в США.

Ранее США одобрили продажу истребителей F-35 Румынии. Страна намерена закупить 32 самолета, а также 33 двигателя и другого оборудования к ним. Стоимость сделки достигнет 7,2 миллиарда долларов.

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      Марина Совина
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