США одобрили продажу истребителей F-35 Румынии

Reuters: Госдеп США одобрил продажу 32 истребителей F-35 Румынии

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу правительству Румынии истребителей F-35A Lightning II. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что Румыния намерена закупить 32 самолета, а также 33 двигателя и другого оборудования к ним к ним. Стоимость сделки составит 7,2 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что американский подрядчик в сфере обороны занялся активным рекрутингом бывших военных летчиков в США для работы на авиабазе в Румынии. Отмечается, что на авиабазе готовят и пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) работе с истребителями F-16. Компания Draken International на своем официальном сайте опубликовала вакансии инструктора по пилотированию F-16, механиков и специалистов по техническому обслуживанию истребителей.