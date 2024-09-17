Раскормленный кот Крошик похудел еще на полкилограмма

Располневший кот Крошик из Перми похудел еще на полкилограмма

Кот Крошик из Перми, который жил в подвале больницы и располнел до 17 килограммов, похудел. Об этом рассказали волонтеры в сообществе во «ВКонтакте».

По их словам, Крошик сейчас весит 15,4 килограмма. После того как кота обнаружили волонтеры приюта для животных «Матроскин», его посадили на диету, а также прописали бег на водной беговой дорожке и игры. В неделю Крошик может терять только по 170 граммов веса.

Ранее из-за резких перемен в образе жизни Крошик попытался сбежать от врачей. Однако он застрял в обувнице и не смог самостоятельно выбраться.

До начала лечения Крошик не мог нормально передвигаться, а когда он переворачивался — начинал синеть и задыхаться.