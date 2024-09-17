Раскрыт возможный срок лишения свободы для бывшего мужа Нюши за аферы на инвестициях

Юрист Трещев заявил, что бывшему мужу Нюши Сивову грозит до 10 лет за аферы

Бывшему мужу певицы Нюши Игорю Сивову грозит до десяти лет лишения свободы за аферы на инвестициях. Об этом юрист Александр Трещев рассказал «Пятому каналу».

По словам специалиста, исходя из суммы, в отношении мужчины могут возбудить уголовное дело по части четвертой статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. По ней грозит лишение свободы сроком до десяти лет, отметил Трещев.

Ранее сообщалось, что бизнесмен из Казани написал на бывшего мужа Нюши заявление, в котором сообщил о вложении 10 миллионов рублей в инвестиции по совету Сивова и его партнера. Из этих денег у предпринимателя осталось только 550 тысяч. По словам пострадавшего, Сивов и его партнер бесконечно долго обещали, что деньги скоро будут, но этого так и не произошло.