Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли до 1960 бойцов в зоне СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 1960 солдат в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Самые большие потери противник понес в боестолкновениях с группировками войск «Юг» и «Запад» — 658 и 600 человек личного состава соответственно.

Помимо того, оборонное ведомство заявило, что российские войска за прошедшие сутки нанесли удар по объектам энергетики, которые обеспечивали деятельность предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что за все время проведения СВО украинские войска якобы потеряли до 80 тысяч военнослужащих. Еще 400 тысяч, по их данным, получили ранения.