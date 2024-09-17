Бывшая порнозвезда рассказала об отказе от секса

Бывшая звезда фильмов для взрослых Лана Роудс заявила, что отказалась от секса. Подробностями она поделилась в разговоре с моделью и актрисой Джулией Фокс для американского журнала Interview Magazine.

По словам Роудс, она не занимается сексом уже полтора года. «Мне всегда было неинтересно ходить на свидания, и сначала я расстраивалась. Я спрашивала себя: "Почему я не могу сближаться с людьми и не хочу иметь интимных отношений?" Но теперь я чувствую себя намного увереннее», — рассказала экс-порнозвезда.

Роудс добавила, что считает себя асексуалкой.

Ранее Роудс предложила запретить порно. Актриса также призвала порносайты удалить откровенные ролики с ее участием.

Лана Роудс начала сниматься в фильмах для взрослых в 2016 году, когда ей было 19 лет. Она неоднократно становилась обладательницей премий в мире порно, в том числе AVN Award, Pornhub Award и XBIZ Award. Несмотря на то, что актриса завершила карьеру в 2017 году, ролики с ее участием продолжают набирать миллионы просмотров на порносайтах.