ЦБ: выдачи ипотеки в России выросли на 71 процент

Во втором квартале 2024 года россияне бросились брать ипотеку — выдачи кредитов на жилье выросли на 71 процент по сравнению с первым кварталом. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре Центробанка России (ЦБ).

С апреля по июнь банки выдали ипотеку на 1,8 триллиона рублей, тогда как с января по май — на 1,1 триллиона. «При этом в сегменте строящегося жилья (ДДУ), обеспеченного господдержкой более чем на 90 процентов, выдачи ипотеки увеличились в два раза (до 1 триллиона с 0,5 триллиона рублей в первом квартале 2024 года)», — отмечает финансовый регулятор.

В ЦБ уточнили, что на вторичном рынке рост выдач был более умеренным — они увеличились на 44 процента, до 0,8 триллиона рублей. Однако и здесь основной объем пришелся на льготные кредиты на покупку готового жилья от застройщика, подчеркнули специалисты.

ЦБ также предупредил о росте рисков по кредитам россиян. По итогам второго квартала 2024 года стоимость кредитного риска розничных клиентов российских физических организаций превысила среднеисторический уровень.