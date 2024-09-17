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13:09, 17 сентября 2024Экономика

ЦБ заявил о росте рисков по кредитам россиян

ЦБ: стоимость кредитного риска в рознице превысила среднеисторический уровень

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По итогам второго квартала 2024 года стоимость кредитного риска розничных клиентов российских физических организаций превысила среднеисторический уровень. Об этом сообщается в обзоре Центробанка (ЦБ) о банковском секторе.

В апреле-июне стоимость кредитного риска в розничном сегменте выросла на 0,8 процентного пункта и достигла отметки в 2,4 процента при среднеисторическом уровне примерно в 2 процента. В регуляторе связали подобную динамику с продолжающимся «вызреванием» займов, выданных по высоким ставкам клиентам с большим уровнем долговой нагрузкой в конце 2023-го — начале 2024 года.

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При этом, как отметили в ЦБ, нынешняя динамика кредитного риска в рознице в целом соответствует ожиданиям регулятора. По итогам 2024 года показатель прогнозируется в диапазоне от 2 до 2,4 процента. В апреле-июне доля кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80 процентов (клиент тратит на обслуживание займа более 80 процентов своего дохода) в общей структуре выдач займов физлицам составила 12 процентов, с ПДН более 50 процентов — 21 процент. Для сравнения, в октябре-декабре 2023-го показатели находились на отметках в 14 и 26 процентов соответственно, резюмировали в ЦБ.

Пиковый период роста выдач кредитов россиянам пришелся на январь-октябрь 2023 года. Тогда, согласно данным регулятора, общий объем займов населения вырос на 6 триллионов и достиг уровня в 34,8 триллиона рублей. В результате показатель закредитованности россиян оказался рекордным как минимум с 2015 года. Большая часть займов, как уточнили в ЦБ, тогда пришлась на ипотеку, спрос на которую сохранялся на высоком уровне на фоне действия льготных госпрограмм.

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      Анатолий Акулов
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