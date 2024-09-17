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13:19, 17 сентября 2024Экономика

Россияне бросились импульсивно скупать один вид товаров

СДЭК: декор для дома возглавил топ импульсивных покупок россиян

Фото: l i g h t p o e t / Shutterstock / Fotodom

Россияне бросились импульсивно скупать декор для дома — этот вид товаров возглавил топ спонтанных покупок. Такие данные приводят аналитики международного оператора экспресс-доставки СДЭК и финансового маркетплейса «Сравни» в совместном исследовании. Материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты выяснили, что больше трети россиян (37 процентов) совершают импульсивные покупки несколько раз в год, 29 процентов делают это несколько раз в месяц, а 11 процентов — пару раз в неделю. При этом 16 процентов опрошенных заявили, что никогда не совершают спонтанных покупок и предпочитают заранее планировать траты.

Чаще всего импульсивные покупки совершают на маркетплейсах — их выбирают 39 процентов респондентов. Обычные магазины предпочитают 21 процент россиян, а онлайн-магазины — 17 процентов. В то же время 23 процента участников исследования признались, что одинаково часто делают спонтанные покупки в интернете и офлайн-магазинах.

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Продукция для дома и декор лидируют в перечне импульсивных трат — эти товары выбирают 40 процентов опрошенных. Также популярны одежда, обувь и аксессуары (37 процентов), косметика и парфюмерия (8 процентов), гаджеты, техника и автотовары (7 процентов).

Самые популярные причины для импульсивных покупок у россиян — скидки, акции и ограниченные предложения на товар (41 процент), желание порадовать и вознаградить себя (30 процентов) и наличие свободных средств (22 процента). Намного реже спонтанные покупки совершают из-за привлекательного дизайна упаковки (4 процента) или под влиянием рекламы и соцсетей (3 процента).

Чаще всего россияне тратят на импульсивные покупки от 1 тысячи до 5 тысяч рублей — в этом признались 45 процентов респондентов. Почти столько же опрошенных (44 процента) назвали сумму менее 1 тысячи рублей за один раз. Гораздо реже траты на спонтанные покупки превышают 5 тысяч рублей: 5 процентов россиян тратят от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, а еще 5 процентов — более 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что россияне решили заставить дома искусственными цветами — спрос на них в июле 2024 года всемеро по сравнению с аналогичным периодом 2023-го.

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      Анна Аверьянова
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