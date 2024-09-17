Среда обитания
Все
10:39, 17 сентября 2024Среда обитания

Россияне рассказали об обучении детей финансовой грамотности

Большинство родителей в России объясняют детям, откуда берутся деньги

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Большинство россиян объясняют своим детям, что такое деньги и откуда они берутся. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного СберНПФ и медиахолдингом Rambler&Co. Копия материала есть с распоряжении «Ленты.ру».

Большинство респондентов (83 процента) дают своим детям карманные деньги, а 17 процентов так не делают. Чаще всего (в 61 проценте случаев) родители дают карманные деньги без графика. 22 процента делают это еженедельно, 9 процентов — ежедневно, 8 процентов — каждый месяц.

Без малого треть (29 процентов) россиян дают детям по 500 рублей, каждый четвертый (26 процентов) — больше 200 рублей, 17 процентов выдают на карманные расходы 1,5 тысячи рублей, 5 процентов — больше 1000.

Недавнее исследование показало, что в России только 38 процентов мужчин признались, что готовы иногда делать импульсивные покупки, в то время как 56 процентов оценили себя как людей, контролирующих свои расходы. Что касается женщин, то 46 процентов опрошенных заявили о склонности к необдуманным покупкам и только 35 процентов считают, что умеют управлять финансами.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ ликвидировала агента военной разведки Украины

      Посол России рассказал о статусе предложений Шольца к Москве по миру на Украине

      Стало известно о возможной причастности Пашаева к отмыванию денег через свой фонд

      Бой за населенный пункт в Курской области сняли на видео от первого лица

      Валя Карнавал поделилась фото в откровенном бикини

      Ученые рассказали о росте солнечной активности

      Россияне рассказали об обучении детей финансовой грамотности

      Суд приостановил права финского совладельца Невского судозавода

      Вопрос по мере пресечения бывшему адвокату Пашаеву возложили на военный суд

      Пассажирский самолет экстренно сменил курс и сел в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше