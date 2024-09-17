Россияне рассказали об обучении детей финансовой грамотности

Большинство родителей в России объясняют детям, откуда берутся деньги

Большинство россиян объясняют своим детям, что такое деньги и откуда они берутся. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного СберНПФ и медиахолдингом Rambler&Co. Копия материала есть с распоряжении «Ленты.ру».

Большинство респондентов (83 процента) дают своим детям карманные деньги, а 17 процентов так не делают. Чаще всего (в 61 проценте случаев) родители дают карманные деньги без графика. 22 процента делают это еженедельно, 9 процентов — ежедневно, 8 процентов — каждый месяц.

Без малого треть (29 процентов) россиян дают детям по 500 рублей, каждый четвертый (26 процентов) — больше 200 рублей, 17 процентов выдают на карманные расходы 1,5 тысячи рублей, 5 процентов — больше 1000.

Недавнее исследование показало, что в России только 38 процентов мужчин признались, что готовы иногда делать импульсивные покупки, в то время как 56 процентов оценили себя как людей, контролирующих свои расходы. Что касается женщин, то 46 процентов опрошенных заявили о склонности к необдуманным покупкам и только 35 процентов считают, что умеют управлять финансами.