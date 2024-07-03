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09:59, 3 июля 2024Экономика

Соотношение финансово грамотных мужчин и женщин в России сравнили

Исследование Ю-Money: мужчины в России считают себя финансово грамотнее женщин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России только 38 процентов мужчин признались, что готовы иногда делать импульсивные покупки, в то время как 56 процентов оценили себя как людей, контролирующих свои расходы. Таковы результаты исследования, посвященного финансовой грамотности, которое провели сервис Mamba совместно с финтех-компанией Ю-Money. Документ есть в распоряжении «Лента.ру».

Что касается женщин, то 46 процентов опрошенных заявили о склонности к необдуманным покупкам и только 35 процентов считают, что умеют управлять финансами. Женщины легче расстаются с деньгами: покупок в так называемых «женских» категориях становится все больше год к году. Так, в июне 2024 года спа-услуг купили больше чем на 60 процентов, если сравнивать с первым летним месяцем прошлого года. Похожая ситуация в сегменте «Одежда для женщин». Число июньских покупок выросло на 47, а покупателей — на 43 процента. Впрочем, средний чек остался прежним — 9 тысяч 939 рублей.

На хобби мужчины тратятся активнее женщин. Если сравнивать с маем 2024 года, то в июне количество покупок для охоты и рыбалки выросло на 54 процента. Покупателей стало на 45 процентов больше. А вот средний чек уменьшился на 15 процентов. В категории «Автозапчасти» количество покупок выросло на 11 процентов по сравнению с маем при 15-процентном росте количества покупателей.

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Кроме того, 57 процентов мужчин и 82 процента женщин заявили, что для них крайне важна финансовая грамотность партнера. Неграмотным они назвали того, кто не умеет планировать бюджет, берет кредиты на ненужные вещи, не имеет накоплений и обременен большими долгами. При этом женщины в полтора раза чаще мужчин заявляли, что финансовое положение партнера следует прояснить с самого начало знакомства. Почти 50 процентов уверены, что мужчина должен сразу начать финансово вкладываться в отношения. К такой щедрости оказались готовыми лишь 8 процентов мужчин.

Только 24 процента россиянок готовы строить отношения с мужчиной, который смотрит на планирование бюджета не так, как они. У мужчин этот показатель составил 42 процента.

Примерно одинаково мужчины и женщины (70 и 78 процентов соответственно) отвечают на вопрос о том, кто должен решать главные денежные вопросы. И те и другие считают, что это задача для совместной работы.

Среди мужчин каждый пятый назвал себя очень экономным человеком. Около 30 процентов будут недовольны, если их партнерша будет много тратить. Экономных женщин предпочли 42 процента опрошенных. Но больше 80 процентов женщин настроены негативно в отношении их экономных партнеров. Закрыть глаза на чрезмерные траты мужчин готовы 36 процентов женщин.

По-разному россияне и россиянки определяют понятие «жадность». Так, 63 процента мужчин назвали жадной ту женщину, которая рассчитывает жить исключительно за счет своего спутника. При этом 55 процентов дам назвали жадным того мужчину, который не хочет раскошеливаться на подарки.

Ранее выяснилось, что в 2024 году россиянки стали активнее тратиться на подарки для мужчин. На 31 процент выросло количество мужских украшений, проданных дамам. Самый популярный аксессуар в этой категории — цепочки.

Также есть данные, что женщины в России тратят на уход за собой от 16 тысяч рублей в месяц. Маникюр им обходится от 1700 рублей, а педикюр — от 1000. На окрашивание бровей уходит 1500 рублей, а на наращивание ресниц — 2000 рублей.

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      Кирилл Луцюк
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