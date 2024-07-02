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10:41, 2 июля 2024Ценности

Раскрыта сумма трат россиянок на украшения для мужчин

Sokolov: москвички потратили на украшения для мужчин 15,9 тысячи рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Аналитики ювелирного бренда Sokolov раскрыли сумму трат россиянок на подарки для мужчин. Соответствующий пресс-релиз поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Выяснилось, что в 2024 году жительницы России купили на 31 процент больше мужских украшений в сравнении с 2023 года. Наиболее популярным аксессуаром к покупке оказались цепи.

Самыми щедрыми на приобретение цепей стали москвички, которые потратили на них 15,9 тысячи рублей. На втором месте оказались жительницы Тюмени со средним чеком в 15,4 тысячи рублей, а на третьем — клиентки из Екатеринбурга и Новосибирска, оставившие в магазинах 15,2 и 13,2 тысячи рублей соответсвенно. Замыкают пятерку лидеров жительницы Санкт-Петербурга (12,2 тысячи рублей).

Ранее были раскрыты траты россиян на организацию свадеб в 2024 году.

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      Карина Черных
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