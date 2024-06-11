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11:25, 11 июня 2024Ценности

Раскрыты траты россиян на организацию свадеб в 2024 году

SOKOLOV и YouDo: в 2024 году цены на организацию свадеб снизились на 4 процента

Фото: Chuttersnap / Unsplash

Специалисты аналитического центра SOKOLOV и маркетплейса услуг YouDo.com раскрыли траты россиян на организацию свадеб в 2024 году. Соответствующее исследование попало в распоряжение «Ленты.ру».

По словам экспертов, цены на проведение церемоний в России снизились. Так, они выяснили, что средняя стоимость на услуги организатора, тамады, аниматора, декоратора, ведущего, свадебного фотографа, стилиста, визажиста, бармена, повара и покупку колец составила 109,3 тысячи рублей, что на четыре процента меньше, чем весной прошлого года.

При этом специалисты отметили, что самым дорогим городом для проведения свадьбы стал Санкт-Петербург. На все вышеперечисленные услуги молодожены могут потратить 141 273 рубля. На втором месте — Москва, где торжество может обойтись в 141 070 рублей. Третью позицию заняла Казань. В этом городе женихи и невесты могут потратить на свадьбу 131 292 рубля. Самыми дешевыми городами для проведения данного вида мероприятий оказались Уфа и Челябинск. Средний чек на празднование составил 83 144 рубля и 80 619 рублей соответственно.

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Кроме того, эксперты выделили стабильный спрос на обручальные кольца. Самая быстрорастущая динамика продаж украшений была выявлена в Краснодаре (82 процента) и Уфе (45 процентов). При этом средняя цена на помолвочные кольца составила 14 173 рубля, а на обручальные — 18 523 рубля. Самая высокая средняя стоимость на ювелирные изделия была зафиксирована в Москве. За обручальные кольца жители города отдают в среднем 22 885 рублей.

Ранее сообщалось, что россияне заметили связь между верностью и привычкой носить обручальное кольцо.

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      Мария Винар
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